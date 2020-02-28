Halep halkından Türkiye'ye destek - Son Dakika
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Halep halkından Türkiye'ye destek

6 saat önce

Suriye'nin Halep kentinde halk, Türkiye'ye destek protestosu düzenledi.

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Suriye'nin Halep kentinde halk, Türkiye'ye destek protestosu düzenledi. Esad rejiminin Türk askerini hedef aldığı saldırıyı kınayan siviller, rejim karşıtı slogan attı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Mare kasabasında halk, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılmasının ardından sokaklara döküldü. Türkiye'ye destek protestosu düzenleyen siviller Esad rejiminin Türk askerine yönelik saldırısını kınadı. Binlerce sivil, şehit Türk askerleri için derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Türkçe ve Arapça "Türkler bizim kardeşlerimiz", "Kalbimiz Türkiye ile" yazılı pankartlar taşıyan Halepliler, Esad'ı terörist olarak adlandırarak rejim saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu. Türk bayrağı taşıyan Halep halkı "Rejimin yıllarca bizi öldürmesi yetmedi, bu kez de bize tek yardım edenlere saldırdı" ifadesini kullandı. Esad rejiminin saldırılarına rağmen hayatta kalmaya çalışan siviller, Esad rejimi ve destekçilerini suçladı. Uluslararası aktörlere seslenen Halep halkı, "Esad terörizminin" durdurulmasını talep etti. - HALEP

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
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