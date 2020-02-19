Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş - Son Dakika
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Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş

7 saat önce

Suriye'de bulunan Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş gerçekleştirildi.

Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş, System.String[]

Suriye'de bulunan Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş gerçekleştirildi.


Suriye'nin Halep kentinde bulunan ikinci büyük havalimanı olan Halep Havalimanı'na 8 yıl sonra ilk uçuş gerçekleştirildi. Havalimanının yeniden açılması hükümetin Halep'in kuzeyindeki bölgeleri yeniden ele geçirmesinin ardından gerçekleşti. Suriyeli yetkililer, ticari uçuşların sürmesinin ülkenin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlayacağını ifade etti. Uçuşta, İletişim Bakanlığı tarafından davet edilen gazetecilerin yanı sıra Ulaştırma Bakanı Ali Hammoud da yer aldı.


Bakan Hammoud, yetkililerin önümüzdeki ay Kahire destinasyonunu başlatma planları ile uluslararası uçuşlara devam etmek için onay beklediğini söyledi. - HALEP

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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