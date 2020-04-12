Halep-İdlib arasındaki karayolu geçici olarak açıldı - Son Dakika

Suriye'de korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılan Halep ve İdlib'i bağlayan karayolu geçici olarak açıldı.

Korona virüs dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken ülkeler tedbirleri arttırıyor. Korona virüs vaka sayısının 25'e yükseldiği Suriye'de ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından virüsün yayılmasını önlemek için Halep ve İdlib'i bağlayan karayolu ile çevre yollar trafiğe kapatılmıştı.

Halep-İdlib arasındaki karayolu, 15 günün ardından geçici olarak dün trafiğe yeniden açıldı. Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada, karayolunun bugün akşama kadar sivillerin geçişi için trafiğe açık olacağı belirtildi.

Suriye'de son verilere göre korona virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

(Mahmud Alhalbi/İHA)