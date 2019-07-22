Halep'in doğusunda patlama: 3 yaralı
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Suriye'nin Halep kentinin doğusuna motosikletle yapılan saldırıda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:36 Kaynak: İHA
'nin Halep kentinin doğusuna motosikletle yapılan saldırıda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Halep'in doğusunda yaşanan patlamada 3 sivilin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonucu bölgedeki binalar hasar görürken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
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iline bağlı Maret El Numan bölgesinde pazar alanına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralanmıştı. - HALEP
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