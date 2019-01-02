Son Dakika Haberleri: Halep Kırsalında Şiddetli Çatışma

Halep Kırsalında Şiddetli Çatışma

58 dakika önce

Suriye'nin Halep şehrinin batı kırsalında Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Nureddin Zengi Hareketi ile El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Halep Kırsalında Şiddetli Çatışma, System.String[]
Suriye'nin Halep şehrinin batı kırsalında Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Nureddin Zengi Hareketi ile El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda Nurettin Zengi Hareketinden 25, HTŞ'den ise 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İdlib kuzeyindeki Derat İzze bölgesinde çatışmalar yoğunlaşırken HTŞ, ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Hareketi'ne karşılık Khan el-Asal, Derat İzze ve Şey Dağı bölgeleri üzerinden saldırıya geçti. HTŞ'nin, Şey Dağı'nın tamamını ve Derat İzze bölgesinin büyük kısmını ele geçirdiği kaydedilirken, HTŞ'nin operasyonunda tanklar ve ağır silahlar kullandığı aktarıldı. El Nusra ile birlikte hareket eden HTŞ'de çok sayıda paralı askerin de bulunduğu, özellikle Suudi Arabistan'ın lejyonerlerin masraflarını karşıladığı iddia edildi.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Nureddin Zengi Hareketi mensupları attıkları sloganda, "Biz burada dimdik duracağız, bir yere ayrılmaya niyetimiz yok, direneceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanıldı. Bu arada Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yapacağı harekat için HTŞ'nin bölgeden ÖSO kuvvetlerinden bazı kaydırmaları fırsat bildiği ve saldırıya geçtiği kaydedildi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

El Nusra, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Bilemeyen Yarışmacı, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:53:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halep Kırsalında Şiddetli Çatışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]