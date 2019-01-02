Son Dakika Haberleri: Halep Kırsalında Şiddetli Çatışma- Halep Kırsalında El Nusra Destekli Htş ile Özgür Suriye'ye Bağlı...

Halep Kırsalında Şiddetli Çatışma- Halep Kırsalında El Nusra Destekli Htş ile Özgür Suriye'ye Bağlı...

55 dakika önce

- Halep kırsalında şiddetli çatışma Halep kırsalında El Nusra destekli HTŞ ile Özgür Suriye'ye bağlı Nureddin Zengi birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Şey Dağı eteklerinde paralı askerlerin yoğun olduğu HTŞ toprak alırken iki taraftan yaklaşık 55 kişinin hayatını...

- Halep kırsalında şiddetli çatışma
Halep kırsalında El Nusra destekli HTŞ ile Özgür Suriye'ye bağlı Nureddin Zengi birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Şey Dağı eteklerinde paralı askerlerin yoğun olduğu HTŞ toprak alırken iki taraftan yaklaşık 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

İDLİB - Suriye'nin Halep şehrinin batı kırsalında Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Nureddin Zengi Hareketi ile El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahrir Şam arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda Nurettin Zengi Hareketinden 25, HTŞ'den ise 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İdlib kuzeyindeki Derat İzze bölgesinde çatışmalar yoğunlaşırken HTŞ, ÖSO'ya bağlı Nureddin Zengi Hareketi'ne karşılık Khan el-Asal, Derat İzze ve Şey Dağı bölgeleri üzerinden saldırıya geçti. HTŞ'nin, Şey Dağı'nın tamamını ve Derat İzze bölgesinin büyük kısmını ele geçirdiği kaydedilirken, HTŞ'nin operasyonunda tanklar ve ağır silahlar kullandığı aktarıldı. El Nusra ile birlikte hareket eden HTŞ'de çok sayıda paralı askerin de bulunduğu, özellikle Suudi Arabistan'ın lejyonerlerin masraflarını karşıladığı iddia edildi.
Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Nureddin Zengi Hareketi mensupları attıkları sloganda, "Biz burada dimdik duracağız, bir yere ayrılmaya niyetimiz yok, direneceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanıldı. Bu arada Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yapacağı harekat için HTŞ'nin bölgeden ÖSO kuvvetlerinden bazı kaydırmaları fırsat bildiği ve saldırıya geçtiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Suriye, El Nusra, Güncel
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