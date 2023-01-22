Olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin, enkaz altında biri çocuk 11 kişinin cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi öldü - Son Dakika

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