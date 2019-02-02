Halep'te Bina Çöktü: 7 Ölü
23 dakika önce
Halep'in merkezinde daha önce Suriye rejim güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören 4 katlı bir bina çöktü.
Halep'in merkezinde daha önce Suriye
rejim güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören 4 katlı bir bina çöktü. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. Halep'in Selahattin Mahallesi'nde bu sabah çöken 7 katlı bir binanın altından 7 ceset ve çok sayıda yaralı çıkarıldı. Sivil savunma görevlilerinin çöken binanın altından hala canlı aramaya devam ettikleri bildirildi. Bu binanın muhaliflerin kontrolü altında bulunan Halep'te çöken tek bina olmadığı, daha önce de Suriye'nin Esat rejimine bağlı güçlerce atılan bombalar sonucunda çok sayıda binanın çöktüğü belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:21 Kaynak: İHA
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