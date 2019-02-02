Halep'te Bina Çöktü: 7 Ölü
20 dakika önce
Halep'in merkezinde daha önce Suriye rejim güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören 4 katlı bir bina çökerken 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.Halep'in Selahattin Mahallesi'nde bu sabah çöken 7 katlı bir binanın altından 7 ceset ve çok sayıda yaralı çıkarıldı.
Halep'in merkezinde daha önce Suriye rejim güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören 4 katlı bir bina çökerken 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
Halep'in Selahattin Mahallesi'nde bu sabah çöken 7 katlı bir binanın altından 7 ceset ve çok sayıda yaralı çıkarıldı. Sivil savunma görevlilerinin çöken binanın altından hala canlı aramaya devam ettikleri bildirildi.
Bu binanın muhaliflerin kontrolü altında bulunan Halep'te çöken tek bina olmadığı, daha önce de Suriye'nin Esat rejimine bağlı güçlerce atılan bombalar sonucunda çok sayıda binanın çöktüğü belirtildi.
Çöken binanın altında 2'si çocuk olmak üzere aynı aileden 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Geçtiğimz sene Mart ayında Doğu Halep'in Al-Safa bölgesinin Maysalun kısmında 5 katlı bir bina çökmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti. - HALEP
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA
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