Halep'te bir mülteci kampında yangın: 1 ölü - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Ziyaret Hanan kampında çıkan yangında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Ziyaret Hanan kampında yangın çıktı. Sivil savunma yetkilileri, kısa devreden kaynaklanan yangın nedeniyle 1,5 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangın sonucu bir çadırın kullanılmaz hale de geldiği aktarıldı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HALEP