- Halep'te bir tüp gaz deposunda patlama: 5 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

- Halep'te bir tüp gaz deposunda patlama: 5 ölü, 18 yaralı

- Halep'te bir tüp gaz deposunda patlama: 5 ölü, 18 yaralı Suriye'nin Halep kentinde bir tüp gaz deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

- Halep'te bir tüp gaz deposunda patlama: 5 ölü, 18 yaralı HALEP - Suriye'nin Halep kentinde bir tüp gaz deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Nubbul beldesinde bir tüp gaz deposunda patlama meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonucu birkaç evin yıkıldığı ifade edildi. Kurtarma ekipleri enkaz altına kalanları çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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