Son Dakika Haberleri: Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
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Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

2 saat önce

İç karışıklığın sürdüğü Suriye'nin Halep kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı, System.String[]

İç karışıklığın sürdüğü Suriye'nin Halep kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.


Halep'in kuzeyinde bulunan Cindires'te bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda 1 sivil öldü, 11 sivil yaralandı. Patlama nedeniyle yangın çıkarken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. - HALEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
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