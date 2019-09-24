- Halep'te Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 1 Ölü, 11 Yaralı
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- Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralıHALEP - İç karışıklığın sürdüğü Suriye'nin Halep kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:44 Kaynak: İHA
- Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
HALEP - İç karışıklığın sürdüğü Suriye'nin Halep kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Halep'in kuzeyinde bulunan Cindires'te bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda 1 sivil öldü, 11 sivil yaralandı. Patlama nedeniyle yangın çıkarken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
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