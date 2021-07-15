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Halep'te cami yangını: 4 yaralı - Son Dakika

Halep'te cami yangını: 4 yaralı

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:39
Halep'te cami yangını: 4 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Halep kentinde yer alan Al-Bara Camii'nde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde yer alan Al-Bara Camii'nde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde yer alan Al-Adhamiya semtindeki Al-Bara Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangında 3'ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların Al-Razi Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı. Kontrol altına alınan yangının, elektrik hattındaki kısa devre sonucu çıktığı belirtildi. Yangın nedeniyle camide maddi hasar meydana geldi. - HALEP

Halep'te cami yangını: 4 yaralı

İtfaiye, Yangın, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halep'te cami yangını: 4 yaralı - Son Dakika


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