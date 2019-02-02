Son Dakika Haberleri: Halep'te Çöken Binada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Halep'te Çöken Binada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

58 dakika önce

Halep'in merkezinde daha önce Suriye rejim güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören ve bugün çöken 4 katlı bir binada ölü sayısı 11'e çıktı.

Halep'te Çöken Binada Ölü Sayısı 11'e Yükseldi, System.String[]
Halep'in merkezinde daha önce Suriye rejim güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören ve bugün çöken 4 katlı bir binada ölü sayısı 11'e çıktı.

Halep'in Selahattin Mahallesi'nde bu sabah çöken 4 katlı bir binanın altından çıkan ceset sayısı 11'e yükseldi. Enkazın altından çok sayıda yaralı da çıkartıldı. Sivil savunma görevlilerinin çöken binanın altından hala canlı aramaya devam ettikleri bildirildi.

Çöken binanın muhaliflerin kontrolü altında bulunan Halep'te çöken tek bina olmadığı, daha önce de Suriye'nin Esat rejimine bağlı güçlerce atılan bombalar sonucunda çok sayıda binanın çöktüğü belirtildi.

Çöken binanın altında 2'si çocuk olmak üzere aynı aileden 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sene Mart ayında Doğu Halep'in Al-Safa bölgesinin Maysalun kısmında 5 katlı bir bina çökmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti. - HALEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

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