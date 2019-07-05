Son Dakika Haberleri: "Halep'te Esed rejiminin zindanlarında işkencelerden kalp krizi geçirdim" (1)
Son Dakika Güncel Haber

"Halep'te Esed rejiminin zindanlarında işkencelerden kalp krizi geçirdim" (1)

52 dakika önce

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye geçtiği için alıkonulan Halepli Um Hişam, rejimin zindanlarında maruz kaldığı işkencelere dayanamayarak kalp krizi geçirdiğini söyledi.

BURAK KARACAOĞLU- Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye geçtiği için alıkonulan Halepli Um Hişam, rejimin zindanlarında maruz kaldığı işkencelere dayanamayarak kalp krizi geçirdiğini söyledi.
Suriye'deki iç savaş yüzünden eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Halepli Um Hişam, ülkesine döndüğü sırada yakalanarak yaşadığı işkenceleri AA muhabirine anlattı.
50 yaşındaki Um Hişam, iç savaşta çatışmalardan ailesiyle kaçarak Eylül 2011'de Türkiye'ye geldiğini söyledi.
2011'in son günlerinde çocuklarının Türkiye'deki okullara kayıt olması için gerekli evrakları temin etmek üzere Suriye'ye geçtiğini dile getiren Um Hişam, ülkeye giriş yaptığı sırada İdlib'deki sınır kapısında rejim güçlerince alıkonulduğunu belirtti.
Um Hişam, Halep'teki devlet güvenlik şubesine götürülerek sorguya alındığını vurgulayarak, "Türkiye'ye geçerek askeri muhaliflere destek olmakla suçlandım. Beni bu yüzden tutukladılar." diye konuştu.
Halep'teki güvenlik şubesinde 2 hafta tutulduktan sonra Şam'daki şubeye sevk edildiğini belirten Um Hişam, toplamda 4 ay alıkonulduğunu söyledi.
Halep'te Esed rejiminin zindanlarında işkencelerden kalp krizi geçirdim (1)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:46 Kaynak: AA
kalp krizi, türkiye, suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:38:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Halep'te Esed rejiminin zindanlarında işkencelerden kalp krizi geçirdim" (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]