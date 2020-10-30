Halep'te Fransa karşıtı protesto - Son Dakika

Halep'te Fransa karşıtı protesto

30.10.2020 15:32

Suriye'nin Halep kentinde halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e (Sallallahü aleyhi ve sellem) hakaret içeren karikatür nedeniyle protestolar gerçekleştirdi.

Suriye'nin Halep kentinde halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e (Sallallahü aleyhi ve sellem) hakaret içeren karikatür nedeniyle protestolar gerçekleştirdi.

Suriye'nin Halep kentinde halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)'e hakaret içeren karikatür nedeniyle protestolar gerçekleştirdi. Halep kırsalındaki El Bab, Marea, Afrin, Kabasin ve Azez bölgelerinde düzenlenen gösterilere binlerce sivil katıldı. Göstericiler, Macron'un Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)'e hakaret içeren karikatürü savunmasını kınayarak, "Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) kırmızı çizgimizdir", "Canımız kanımız sana feda olsun ya Resulullah (Sallallahü aleyhi ve sellem)" yazılı pankartları taşıdı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Halep'te Fransa karşıtı protesto
Halep'te Fransa karşıtı protesto
Halep'te Fransa karşıtı protesto
Halep'te Fransa karşıtı protesto

Hz.Muhammed, Protesto, Fransa, Halep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halep'te Fransa karşıtı protesto - Son Dakika


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