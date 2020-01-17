Halep'te moloz yığını altında kalan çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Halep'te moloz yığını altında kalan çocuk böyle kurtarıldı

25 dakika önce

Suriye'nin Halep kentinde sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin saldırısı sonucu moloz yığını altında kalan 1 çocuğu kurtardı.

Suriye'nin Halep kentinde sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin saldırısı sonucu moloz yığını altında kalan 1 çocuğu kurtardı.

Suriye'de Esad rejimi Halep'in güneyindeki Zerba kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu birkaç ev yıkılırken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgede çalışma başlattı. Ekipler yıkılan bir binanın altında kalan 1 çocuğu sağ olarak moloz yığınlarının arasından çıkartarak hastaneye kaldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Halep'te moloz yığını altında kalan çocuk böyle kurtarıldı

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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