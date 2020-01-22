Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu - Son Dakika

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Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu
6 saat önce
Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırısı sonucu oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne yürek burktu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırısı sonucu oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne yürek burktu.
Suriye'de Esad rejimi Halep'in güneyindeki El-Kalagiya köyünün çevresine saldırılar düzenledi. Saldırı sonucu Muhammed Eid Nour adlı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne ise yürekleri burktu. - HALEP
Son Dakika Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu Macron, İsrail polisi ile tartıştı: Kurallara saygı gösterin ve dışarı çıkın ABD'li Tümgeneral: "Ruslar Suriye'de bizi test ediyor" Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı