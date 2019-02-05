Halep'te Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
55 dakika önce
Suriye'nin Halep kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 1 çocuk hayatını kaybederken, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. - HALEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:14 Kaynak: İHA
3 Yaşındaki Kız Çocuğu Minibüste Annesinin Kucağında Öldü
Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor