Son Dakika Haberleri: Halep'te Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Halep'te Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

55 dakika önce

Suriye'nin Halep kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halep'te Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin Halep kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 1 çocuk hayatını kaybederken, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. - HALEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:14 Kaynak: İHA

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