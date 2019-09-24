Son Dakika Haberleri: Halep'te patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Halep'te patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

44 dakika önce

Suriye'nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Halep'te patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

Suriye'nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.


Halep'in kuzeyinde bulunan Cindires'te bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda ölenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 12'ye yükseldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. - HALEP

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
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