Halep'te patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
44 dakika önce
Suriye'nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Halep'in kuzeyinde bulunan Cindires'te bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda ölenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 12'ye yükseldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. - HALEP
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