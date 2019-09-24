Son Dakika Haberleri: - Halep'te Patlamada Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi
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- Halep'te Patlamada Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

2 saat önce

- Halep'te patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldiHALEP - Suriye'nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

- Halep'te patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

HALEP - Suriye'nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Halep'in kuzeyinde bulunan Cindires'te bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda ölenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 12'ye yükseldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

- Halep'te Patlamada Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:11 Kaynak: İHA
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