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Halep'te rejim saldırısı: 8 ölü

1 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejiminin Halep'in batısındaki Kefir Halep bölgesine düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Halep'te rejim saldırısı: 8 ölü, System.String[]
Suriye'de Beşar Esad rejiminin Halep'in batısındaki Kefir Halep bölgesine düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejimi Halep'in batısında Kefir Halep bölgesine saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Suriye Sivil Savunma ekipleri yaralılara müdahale için olay yerine sevk edildi. - HALEP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:27 Kaynak: İHA
Beşşar Esed, Suriye, 3. Sayfa
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