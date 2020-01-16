Halep'te sivil savunma ekipleri moloz yığını altında kalan çocuğu böyle kurtardı - Son Dakika

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Halep'te sivil savunma ekipleri moloz yığını altında kalan çocuğu böyle kurtardı
35 dakika önce
Suriye'nin Halep kentinde sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin saldırısı sonucu moloz yığını altında kalan 1 çocuğu kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep kentinde sivil savunma ekipleri, Esad rejiminin saldırısı sonucu moloz yığını altında kalan 1 çocuğu kurtardı.
Suriye'de Esad rejimi Halep'in güneyindeki Zerba kasabası yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu birkaç ev yıkılırken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgede çalışma başlattı. Ekipler yıkılan bir binanın altında kalan 1 çocuğu sağ olarak moloz yığınlarının arasından çıkartarak hastaneye kaldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. - HALEP
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