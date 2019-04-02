Son Dakika Haberleri: Halep'te Sivillere Pusu: 4 Yaralı

Halep'te Sivillere Pusu: 4 Yaralı

8 dakika önce

Suriye'nin Halep şehrine bağlı El Atarib kasabasında bombayla düzenlenen terör saldırısında 4 kişi yaralandı.

Halep'te Sivillere Pusu: 4 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin Halep şehrine bağlı El Atarib kasabasında bombayla düzenlenen terör saldırısında 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep şehrine bağlı El Atarib kasabasında bomba patladı. Patlamada 4 sivil yaralanırken, yaralılar ilk yardım ekiplerince sahra hastanesine sevk edildi.

Sivil savunma ekipleri patlama noktasını temizleyerek, yolu trafiğe açtı. Yerel polis, bölgede asayişin sağlanması için güvenlik önlemleri aldı. - HALEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:09 Kaynak: İHA

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