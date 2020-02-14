Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü - Son Dakika
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Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü

6 saat önce

Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.

Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü, System.String[]

Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.

Salı günü de yine rejime ait bir askeri helikopter İdlib bölgesinde düşürülmüştü.


Suriye Milli Ordusu, Suriye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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