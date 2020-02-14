Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü

Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.

Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü. Salı günü de yine rejime ait bir askeri helikopter İdlib bölgesinde düşürülmüştü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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