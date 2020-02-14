Halep'te suriye rejimine ait helikopter düşürüldü - Son Dakika

Halep'te suriye rejimine ait helikopter düşürüldü

Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldüSuriye, (DHA)- Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü.

Halep'te Suriye rejimine ait helikopter düşürüldü Suriye, (DHA)- Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü. Salı günü de yine rejime ait bir askeri helikopter İdlib bölgesinde düşürülmüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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