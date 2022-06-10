Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi - Son Dakika
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Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi

10.06.2022 18:11

- Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi Suriye'nin Halep şehrinde halk, Suriye'nin kuzeyinde beklenen askeri operasyonlarda Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gösteri düzenledi.

- Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi

HALEP - Suriye'nin Halep şehrinde halk, Suriye'nin kuzeyinde beklenen askeri operasyonlarda Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" ifadeleriyle Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından, operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Suriye'nin Halep şehrine bağlı Mare kasabasında halk, beklenen askeri operasyonlar nedeniyle Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bir araya geldi. Gösteriye katılan yüzlerce Suriyeli, şehri PKK terör örgütünden kurtarmak için hazırladıkları pankartlar ve Suriye bayrakları ile tezahürat yaptı.

Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi
Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi
Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi
Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi - Son Dakika
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