Halep'te Türk Kızılay aracına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Halep'te Türk Kızılay aracına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Suriye'nin Halep kırsalında seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit oldu, bir görevli yaralandı.
Suriye'nin Halep kırsalında seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit oldu, bir görevli yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kırsalında Çobanbey ve El Bab arasındaki yolda seyir halindeki Türk Kızılay aracı kimliği belirsiz kişilerce hedef alındı. Saldırı sonucu bir Kızılay görevlisinin şehit olduğu ve 1 görevlinin yaralandığı bildirildi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Saat 09.15'te Suriye Kızılay insani yardım ekibimizin üzerinde Kızılay amblemi olan aracına El Bab yolu üzerinde bir saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılaycı arkadaşımız şehit oldu, bir arkadaşımız da yaralandı. Diğer arkadaşımız yara almadan kurtuldu. Saldırıyı lanetliyoruz. El Bab'da bulunan ve yoksul insanlara yardım yapmak için açtığımız sosyal marketimizde çalışan insani yardım görevlilerimize yapılan terör saldırısı insanlığı hedef almış vahşi bir eylemdir. Amblem taşıyan araç ve personelimizin hedef alınması insanlık adına gerçekten çok korkunç" ifadelerini kullandı. - HALEP
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