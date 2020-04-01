Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı - Son Dakika

Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı
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Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinde şiddetli yağış sonrası bir mülteci kampı su altında kaldı.
Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinde şiddetli yağış sonrası bir mülteci kampı su altında kaldı.
Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinin kuzeyindeki Karaj Sajo mülteci kampı şiddetli yağışlar nedeniyle su ve çamur altında kaldı. Kampta yaşayan siviller, çadırlara giren suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalışırken, insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu. - HALEP
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:20 Kaynak: İHA
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