Son Dakika › Güncel › - Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı - Son Dakika
- Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı
6 saat önce
- Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinde şiddetli yağış sonrası bir mülteci kampı su altında kaldı.
- Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı
HALEP - Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinde şiddetli yağış sonrası bir mülteci kampı su altında kaldı.
Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinin kuzeyindeki Karaj Sajo mülteci kampı şiddetli yağışlar nedeniyle su ve çamur altında kaldı. Kampta yaşayan siviller, çadırlara giren suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalışırken, insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:45 Kaynak: İHA
Son Dakika 'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı Bu köy kendinden izole Meltem Şarkışlalı ve ekibinin, Diyetisyen Eda Ülkü ile hazırladığı Çikolatalı fit kurabiye ile formda kalın