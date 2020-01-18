Halep'teki siviller ölümden kaçmaya devam ediyor - Son Dakika
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Halep'teki siviller ölümden kaçmaya devam ediyor

6 saat önce

Esad rejiminin Halep'e yönelik son saldırılarıyla oluşan yeni göç dalgası nedeniyle siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor.

Halep'teki siviller ölümden kaçmaya devam ediyor, System.String[]

Esad rejiminin Halep'e yönelik son saldırılarıyla oluşan yeni göç dalgası nedeniyle siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor. Bazı siviller ölümden güvenli bölgelere kaçarken araç bulmakta sıkıntı yaşıyor.


Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından Halep'e yönelik son hava saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bombardıman nedeniyle siviller de yaşadıkları bölgeleri terk ederek güvenli alanlara sığınmaya çalışıyor. Sivillerin kaçışı sonucu Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası sürüyor. Evlerini terk eden siviller Suriye rejiminin ve Rus uçaklarının şiddetli saldırılardan kaçtığını, konutların ve altyapının tahrip edildiğini, aileleriyle hayatını korumak için Türkiye sınırına kaçmaları sürdürüyor.


Eşyalarını çocuklarını yakınlarını yanına alan siviller çatışma bölgelerinden kaçarken araç dahi bulmakta zorlanıyor. Esad saldırılarından kaçan siviller Türkiye sınırlara yakın alanların Halep'ten daha güvenli olduğunu ifade ediyor. Resmi kaynaklar Halep sakinlerinin sayısının yarım milyondan fazla olduğunu belirterek sivillerin kaçışları büyük bir insani kriz olabileceğini vurguluyor. - HALEP

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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