Halep ve idlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 35'i aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halep ve idlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 35'i aştı - Son Dakika

Halep ve idlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 35'i aştı

16 dakika önce

Suriye'de kanayan yara Halep ve İdlib'den bomba sesleri yükseliyor.

Suriye'de kanayan yara Halep ve İdlib'den bomba sesleri yükseliyor.

Rejim ve Rus uçaklarının gün boyunca gerçekleştirdiği hava saldırılarında ne yazık kihayatını kaybeden sivillerin sayısı 35'i aştı.

Sivil savunma ekipleri bir yandan yangınları söndürmeye çalışırken, diğer yandan enkaz altındakilere ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

12 Ocak'ta İdlib'de sağlanan ateşkese rağmen Esad rejimi ve Rus uçaklarının saldırıları nedeniyle80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu arada saldırılardan kaçan sivillerin, güvenli bölgelere göçü sürüyor. Araklık ayından bu yanaen az 400 bin kişi yerlerinden edildi.

(İHA)

Halep ve idlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 35'i aştı

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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