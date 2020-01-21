Halep ve Medvedev, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 4 numaralı seribaşı Simona Halep ve erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 2. tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 2. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, dünya sıralamasının 49. basamağındaki Jennifer Brady ile oynadığı ilk tur maçını, ilk sette zorlanmasına rağmen 2-0 (7-6, 6-1) kazandı.

9 numaralı seribaşı Kiki Bertens'in yanı sıra 2016 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber de rakibini 2-0 yenerek 2. tur biletini aldı.

Erkeklerde fire yok

Erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, geçen yıl çeyrek final oynayan dünya 50 numarası Frances Tiafoe'ya karşı yer yer zorlansa da 3-1'lik (6-3, 4-6, 6-4, 6-2) skorla adını 2. tura yazdırdı.

7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 10 numaralı seribaşı Gael Monfils, 11 numaralı seribaşı David Goffin ve seyircisi önünde mücadele eden 23 numaralı seribaşı Nick Kyrgios da maçlarını 3-0 kazanarak tur atladı.

3. gün programı



Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Tatsuma Ito, 3 numaralı seribaşı Roger Federer de Filip Krajinovic ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Polona Hercog ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Zheng Saisai mücadele edecek.