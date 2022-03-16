Halepçe'de kimyasal saldırının 34'üncü yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Halepçe'de kimyasal saldırının 34'üncü yılında anma töreni düzenlendi

16.03.2022 14:26
Halepçe'de kimyasal saldırının 34'üncü yılında anma töreni düzenlendi

Irak'ın Halepçe kentinde 34 yıl önce Saddam Hüseyin'in talimatıyla düzenlenen kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler törenle anıldı.

Irak'ın Halepçe kentinde 34 yıl önce Saddam Hüseyin'in talimatıyla düzenlenen kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler törenle anıldı.

Halepçe'deki "Şehitler Mezarlığı" önünde düzenlenen anma törenine yetkililer, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında 34 yıl önce elma kokusuyla gelen kimyasal saldırının gerçekleştiği dakikalarda kent merkezine üç helikopter tarafından gül suyu serpildi.

Halepçe'de Irak savaş uçaklarının 16 Mart 1988'de attığı gaz bombaları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 5 bin kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin kişi yaralanmıştı.

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Saddam Hüseyin, Kimyasal, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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