Son Dakika Haberleri: Halepçeli Halil 31 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu

Halepçeli Halil 31 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu

1 saat önce

Halepçe katliamından sonra bebekken İran'a götürülerek tedavi altına alınan ve ardından ailesine ulaşamayan Halepçeli Salih Halil, 31 yıl sonra ailesi ve yakınlarına kavuştu.

Halepçeli Halil 31 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu, System.String[]
Halepçe katliamından sonra bebekken İran'a götürülerek tedavi altına alınan ve ardından ailesine ulaşamayan Halepçeli Salih Halil, 31 yıl sonra ailesi ve yakınlarına kavuştu.

Gerçek ailesiyle ilk kez kavuşan 32 yaşındaki Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 aylık bebekken İran'ın Kirmanşah eyaletine götürülerek tedavi altına alındıktan sonra ailesini kaybettiğini anlattı.

Evlatlık olarak verildiği ailesinden 2013 yılında gerçek ailesinin Halepçe'de olduğunu öğrendiğini dile getiren Halil, DNA testleri sonucu gerçek ailesini bulmaya çalıştığını ve yapılan çalışmaların ardından dün gerçek ailesine kavuştuğunu söyledi.

Halil, ailesiyle buluşmasının tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "Şu an çok mutluyum. O kadar mutluyum ki telaffuz edilen kelimeler eksik kalır. Sessizlik en güzel duygu olsa gerek. Şu anda kelimeler derin duygularımda saklı. Ancak tek kelimeyle ifade etmek gerekirse bu duygunun vatan sevgisi olduğunu dile getirebilirim." diye konuştu.

Halepçeli diğer kayıpların bulunması için katkı sunmaya hazır olduğunu dile getiren Salih Halil, katliamın ardından kaybolan diğer çocukların bulunması için özellikle mahkemeler yoluyla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Gerçek ailesiyle buluşan ve hayatta hiç görmediği babasının mezarını ziyaret eden Halil, göz yaşlarına hakim olamadan mezarın başında dua etti.

Halil'in ağabeyi Ahmed de kimyasal saldırı nedeniyle aile fertlerinin tedavi gördüğü Kırmanşah'ta kardeşini kaybettiklerini ve ondan bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Ahmed, 31 yıl sonra kardeşiyle bir araya gelmesi nedeniyle çok sevinçli olduğunu ifade etti.


Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in emriyle 16 Mart 1988'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonucu, İran'a kaçan birçok aile çocuklarını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:33 Kaynak: AA

İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otelin 8'inci Katından Peş Peşe Atlayan İki Turist Hayatını Kaybetti Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı

Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:25:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halepçeli Halil 31 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]