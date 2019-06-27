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Haley Peters, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı Haley Peters'i kadrosuna kattı.

Haley Peters, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı Haley Peters'i kadrosuna kattı.

Hatay ekibi, WNBA takımlarından Atlanta Hawks forması giyen 26 yaşındaki 1.91'lik uzun forvet Amerikalı Haley Peters'le anlaşarak bir yıllık sözleşme imzaladı. Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, Amerikalı Haley Peter'in geçen yıl Euroleague'de sayı krallığında ikinci sırada yer aldığını hatırlatarak, "Geçen yıl Euroleague'de Hatay Büyükşehir Belediyespor'la aynı grupta yer alan Fransız Corolla Baskette de oynadı. Bize karşı ilk maç 15, ikinci maç 25 sayı attı. Uzak şut yüzdesi yüksek ve istikrarlı. Aynı zamanda 3 numara pozisyonunda oynamasına rağmen takıma iyi bir ribaund katkısı sağlıyor. Şu an WNBA takımlarından Atlanta Hawks'ta ter döküyor. Eylül ortasından itibaren takıma katılacak" şeklinde konuştu. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor
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