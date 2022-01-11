Half Life Ray Tracing modu yayınlandı - Son Dakika
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Half Life Ray Tracing modu yayınlandı

Son Güncelleme: 11.01.2022 11:45

Oyun dünyasının efsanevi oyunlarından biri olarak kabul edilen Half Life'a bir mod tasarımcısı Ray Tracing modu tasarladı ve bu yıl içerisinde moda erişim sağlanabilecek.

Sultim_t adlı YouTube kanalında paylaşılan 1998 yapımı Half Life'ın Ray Tracing'li bir dakikalık videosu oldukça merak edildi.

Işın izleme (Ray Tracing) ile küresel aydınlatma, yansımalar, kırılmalar, yumuşak gölgeler ve diğer görsel efektleri etkileşimli kare hızları ile hesaplamak mümkündür. Half Life'ın motorunun modifiyesi için kullanılan oyun motoru Xash3D'ye Vulkan ışın izlemeyi getirmek için diğer modderların önceki çalışmaları üzerine inşa edildi.

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Mod Sultim_t adlı YouTube kanalı sahibinin GitHub sayfasında bulunmaktadır. Half Life'ı bir kez de ışın izlemeli oynamak isteyenler buraya tıklayarak GitHub sayfasına ulaşabilirler.

HALF LIFE RAY TRACED

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SON DAKİKA: Half Life Ray Tracing modu yayınlandı - Son Dakika
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