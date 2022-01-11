Half Life Ray Tracing modu yayınlandı

Sultim_t adlı YouTube kanalında paylaşılan 1998 yapımı Half Life'ın Ray Tracing'li bir dakikalık videosu oldukça merak edildi.

Işın izleme (Ray Tracing) ile küresel aydınlatma, yansımalar, kırılmalar, yumuşak gölgeler ve diğer görsel efektleri etkileşimli kare hızları ile hesaplamak mümkündür. Half Life'ın motorunun modifiyesi için kullanılan oyun motoru Xash3D'ye Vulkan ışın izlemeyi getirmek için diğer modderların önceki çalışmaları üzerine inşa edildi.

Mod Sultim_t adlı YouTube kanalı sahibinin GitHub sayfasında bulunmaktadır. Half Life'ı bir kez de ışın izlemeli oynamak isteyenler buraya tıklayarak GitHub sayfasına ulaşabilirler.

HALF LIFE RAY TRACED