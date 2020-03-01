Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:03 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu. - ŞANLIURFA
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