Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu.

(İHA)

Şanlıurfa, Halfeti, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:15 Kaynak: İHA
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