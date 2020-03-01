Halfeti'de 3.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dolayısıyla can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken kısa süreli korkuya neden oldu.

(İHA)