Halfeti'de dev Türk bayrağı dalgalanmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halfeti'de dev Türk bayrağı dalgalanmaya başladı - Son Dakika

Halfeti'de dev Türk bayrağı dalgalanmaya başladı

6 saat önce

Halfeti ilçesinde dikilen dev Türk Bayrağı dalgalanmaya başladı.

Halfeti'de dev Türk bayrağı dalgalanmaya başladı, System.String[]

Halfeti ilçesinde dikilen dev Türk Bayrağı dalgalanmaya başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kent girişinde bulunan polis uygulama noktasında 13,5 metre uzunluğunda sancak direği dikildi. Daha sonra polisler tarafından direğe 4 metre genişliğinde ve 6 metre uzunluğundaki Türk bayrağı direğe çekildi.

Polisler, daha sonra dalgalanmaya başlayan bayrağa selam verdi.

Halfeti İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere, Türk milleti ve ülke için bayrağın kutsal olduğunu söyledi.

Türk halkının, bayrak ve vatan sevgisinin kelimelerle ifade edilmesinin mümkün olmadığını belirten Dere, dev bayrağın ilçe girişine ayrı bir güzellik kattığını sözlerine ekledi.

Emniyet Müdürlüğü, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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