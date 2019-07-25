Halfeti'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Halfeti ilçesinde 59 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.
Halfeti Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:52 Kaynak: AA
ilçesinde 59 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı. Ahmet Sever
Camisi'nde düzenlenen törende Kuran-ı Kerim
okundu, dualar edildi. Müftülük
görevlisi Nazif Ateş, yaptığı konuşmada hacı adaylarına kutsal topraklarda yapması gerekenleri anlattı.
Hacı adayı 60 yaşındaki Leyla Murtaza da eşiyle birlikte kutsal topraklara gittiğini belirterek " İnşallah Allah ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eder. İnşallah sağlıklı ve güzel bir şekilde ibadetimiz yaparız." diye konuştu.
Konuşmanın ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.
Uğralama töreninde bazı hacı adayların ve yakınlarının göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.
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