Halfeti'de kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, sakin şehir Halfeti ilçesinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan sular altında kalan tarihi ve turistik alanlarıyla turizm potansiyeli her geçen gün artan Halfeti'de su yüzeyinde biriken atıkların toplanması için seferberlik başlatıldı. Ekipler, teknelerle su yüzeyinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Ekiplerce yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında baraj gölü üzeri, yüzer duba restoranlar ve tekne turlarının yapıldığı marina çevresi titizlikle temizleniyor.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ziyaretçiler, gerek marinada yapılan iyileştirmeler gerekse yürütülen temizlik çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Temizlik çalışmalarında yüzlerce poşet çöp toplandı.