Son Dakika Haberleri: Halfeti'de Koku Festivali Düzenlendi

Halfeti'de Koku Festivali Düzenlendi

1 saat önce

Karagüle ev sahipliği yapan ve pek çok çiçek türünün yetiştiği Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Koku Festivali düzenlendi.

Halfeti'de Koku Festivali Düzenlendi, System.String[]
Karagüle ev sahipliği yapan ve pek çok çiçek türünün yetiştiği Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Koku Festivali düzenlendi.


Halfeti Kent Konseyi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve yurt dışından uzmanların da katıldığı festival kapsamında, koku atölyeleri oluşturuldu ve koku parkurunda doğa yürüyüşü yapıldı.


Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, yaptığı açıklamada, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "Sakin Şehir" ağına dahil edilen Halfeti'nin önemli bir turizm kenti olduğunu hatırlattı.


Halfeti'nin tüm dünyada karagül ile tanındığını, aynı zamanda burada pek çok güzel kokulu bitki bulunduğunu aktaran Özdal, bu anlamda farkındalık oluşturmak için bu etkinlikleri düzenlediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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