Halfeti'de "Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Kaymakam Selin Sarı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın katılımıyla "Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi.
Halfeti Siyahgül Mahallesi Aydın Güven Gürkan Caddesi üzerinde yaya geçitlerinin kullanımında farkındalık oluşturulması amacıyla, Kaymakam Sarı, Belediye Başkanı Albayrak ve öğrencilerin katılımıyla sürücüler bilgilendirildi.
Ayrıca sürücülere uyulması gereken kurallar hatırlatılarak, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Kaynak: AA
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