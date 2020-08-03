Halfeti'de örtü yangını ağaçlara zarar verdi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan örtü yangınında fıstık ve çam ağaçları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çekem Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Dağlık kesimde etkili olan yangına çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekibi müdahale etti.

Arazinin engebeli olması nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangın, bölgedeki bazı fıstık ve çam ağaçlarına da zarar verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.