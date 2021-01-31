Halfeti ilçesinde sağanak su baskınına neden oldu.
İlçede etkili olan yağmur, öğle saatlerinden sonra sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle kırsal Ortayol Mahallesi'nde bazı evleri su basarken sokaklarda su birikintileri oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, evlerde ve bahçelerinde biriken suyu tahliye etme çalışması başlattı.
Su baskını nedeniyle evlerdeki bazı eşyaların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Halfeti'de sağanak su baskınına neden oldu - Son Dakika