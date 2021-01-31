Halfeti'de sağanak su baskınına neden oldu - Son Dakika

İlçede etkili olan yağmur, öğle saatlerinden sonra sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle kırsal Ortayol Mahallesi'nde bazı evleri su basarken sokaklarda su birikintileri oluştu.

Halfeti ilçesinde sağanak su baskınına neden oldu.

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