Halfeti'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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Halfeti'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

29.04.2022 15:11
Halfeti'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Merkez Ahmet Sever Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, cuma namazı sonrası vatandaşların ziyaretine açıldı.

İlçe Müftüsü Muhammed Ahıskalı, Sakal-ı Şerif'in dün akşam cemaatin ziyaretine açıldığını belirtti.

Vatandaşların Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ahıskalı, Allah nasip ederse gelecek sene de sergilemeyi umut ettiklerini ifade etti.

Cami çıkışında sıraya giren vatandaşlar, tekbir ve salavat-ı şerif getirerek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

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Sakal I Şerif, Şanlıurfa, Hisarcık, Halfeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halfeti'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halfeti'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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