Halfeti'de seyahat izin belgesi yoğunluğu - Son Dakika

Halfeti'de seyahat izin belgesi yoğunluğu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seyahat izin belgesi almak isteyenler kuyruk oluşturdu.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seyahat izin belgesi almak isteyenler kuyruk oluşturdu. Dört gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çeşitli sebeplerle il dışına çıkmak isteyenler, seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için hükümet konağına geldi. Yoğunluk nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için harekete geçen görevliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. Daha sonra sosyal mesafe kuralına uyarak metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturan vatandaşlar, başvurularını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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