Son Dakika Haberleri: Halfeti'de sürücüler bilgilendirildi
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Halfeti'de sürücüler bilgilendirildi

1 saat önce

Halfeti ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere broşür dağıtıldı.

Halfeti'de sürücüler bilgilendirildi, System.String[]
Halfeti ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere broşür dağıtıldı.
İlçedeki trafik kontrol noktalarında, polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüler, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
Emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapılmaması konuları başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılan sürücülere trafik kurallarının anlatıldığı broşürler verildi.
Ekipler, sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı.
Halfeti, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:48 Kaynak: AA
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