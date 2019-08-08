Halfeti'de sürücüler bilgilendirildi
1 saat önce
Halfeti ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere broşür dağıtıldı.
Halfeti Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:48 Kaynak: AA
ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere broşür dağıtıldı.
İlçedeki trafik kontrol noktalarında, polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüler, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
Emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapılmaması konuları başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılan sürücülere trafik kurallarının anlatıldığı broşürler verildi.
Ekipler, sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı.
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